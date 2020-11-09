Kritik MYK sonrası ilk açıklamalar!

Kritik MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...



İşte o açıklamalardan satır başları;



İZMİR DEPREMİ



BERAT ALBAYRAK



MYK gündemini sizlerle paylaştım. Göreve getirme, görevden alma Cumhurbaşkanlığının takdiridir. Bu konuyla ilgili açıklama yapmam mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız takdirini sizlerle paylaşacaktır. MYK'nın konusu olan da bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızı uygun gördüğü bir şekilde paylaşacaktır. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Herhangi bir tıkanma söz konusu değildir. Önümüzdeki pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Kapalı Maraş'ı ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli'de davet edildi. Cumhurbaşkanı kabinesi dolayısıyla kendi konularına hakimdir. Öyle devlet krizi gibi bir durum söz konusu değildir. Görevden alma, istifa, göreve getirme durumu Cumhurbaşkanımızın takdiridir.

'Ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimize, işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Diyarbakır annelerine bir kere daha selam gönderiyoruz. Evlatlarına kavuşmalarıyla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. İzmir depremiyle ilgili gündemi yakın bir şekilde takip ediyoruz.Türkiye bu büyük acının yaralarını sağlamaya devam ediyor. Devlet bütün imkanlarıyla birlikte ilk andan itibaren depremin acılarını sarmak için seferber oldu. Çok sayıda birim koordinasyon içinde İzmirimizi bu afetten, oluşan yaraları bir an evvel sarma konusunda beraber olmaya çalıştı. Kurtarma ekiplerinin fedakârlıkla çalıştıklarını hep beraber gördük.Hiçbir kelimenin yetmeyeceği kadar büyük fedakarlık, hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının görülmesi için çok çeşitli birimler devreye girdiler. Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD tarafından 13 milyon lira kaynak aktarıldı.Hane başına yıkılan binalarda eşyasını kaybedenler için 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı. Yıkılması gereken hasarlı evler var, bunlarla ilgili ev sahiplerine 13 bin, kirada olanlara 5 bin lira yardım yapıldı.MYK gündeminde kongre sürecimizi ilgilendiren kapsamlı sunum vardı. Mali ve idari işlerimizin sunumu vardı, iç ve dış gündem maddeleri vardı. TBMM çalışmaları değerlendirildi. En son Cumhurbaşkanımız hafta sonu Kahramanmaraş ve Kocaeli kongrelerine katıldı. Buradaki buluşmanın, vatandaşlar tarafından coşkusunu ifade etmek isterim.Bu haftaki en büyük sevincimiz Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıdır. 28-30 yıldır işgal altında kalan bu bölgeler bire bir, has, öz Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan bunları hukuka aykırı şekilde işgal etmişti. Şimdi Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor.Şuşa herhangi bir şehir değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın kadim kültürünü yansıtan kültür başkenti, bir sembol. Bundan sonraki Karabağ'daki Azeri topraklarının kurtarılmasının yakın olduğu anlamına geliyor sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Ermenistan'ın işgal barbarlığına destek veren ülkeleri kınıyoruz.Tek dertleri Ermenistan'ın gayri insani ve gayri hukuki desteklerine destek vermek. Bu ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransa'daki kendini yönetememe problemini kapatmak için İslam, Türkiye düşmanlığı tavrın içerisine giriyor. Fransız devletinin hukuk ve insanlık alanındaki kazanımlarının Macron tarafından berhava edildiğini görüyoruz Fransız polisi 1 Türk, 3 çocuğu ailelerinden alarak sorguladı. Bu çocuk 10 yaşlarında. Peygamber efendimizin hakkında yapılan çirkin karikatürlerle ilgili sınıfta yorum yapmalarını istiyorlar. Öğrenciler doğru bulmadıklarını söylüyorlar ve ailesine haber bile vermeden sorgulayıp, terör suçlusu muamelesi yapan bir Fransa ile karşı karşıyayız.Bozkurtlar adlı bir yapılandırma yok, bu tamamen yakıştırma bir isim. Oradaki kardeşlerimize Fransa devletinin bu şekilde girişimleri söz konusu oluyor. Orada barışçı gösterisi yapan vatandaşlarımız böyle muamele ile karşı karşıya iken PKK ve FETÖ'cüler çok rahat gezebiliyorlar.ABD seçimleri ile eşzamanlı olarak Netanyahu yönetimi yeni işgallere imza atıyor. Ürdün vadisinde konutları yıkıyor. Dünyanın bu barbarlığa ve hukuksuzluğa karşı ses vermesini bekliyoruz.'