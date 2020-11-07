Fransa'da 4 Türk çocuğu 11 saat boyunca sorgulandı

Fransa'nın Albertville şehrinde yaşayan 10 yaşlarındaki 4 Türk çocuk, okullarında öğretmenleriyle tartışmaya girdi.



Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler le ilgili öğretmenleri Samuel Paty ile tartışan 4 Türk çocuk, polis tarafından evleri basılarak alındı.



Fransız polisi, radikalleşme eğilimlerinin olup olmadıklarının tespit edilebilmesi için 11 saat boyunca çocukları sorguladı.



SİLAHLARLA EVLERİ BASILDI

Konuyla ilgli açıklama yapan Türk baba, “Sabah saat 7'den önce, 10 maskeli polis neredeyse kapıyı kıracak şekilde çaldı ve eve uzun namlulu silahlarla girdi. Duvasüslemelerinin fotoğraflarını çektiler, bütün evi arayarak ipucu bulmaya çalıştılar. Çocuğumuzu daha sonra gelip almamızı istediler.



'ERDOĞAN İLE İLGİLİ SORULAR SORDULAR'

Çocuğumuzu almaya gittiğimizde de dinsel inançlarımızla ve Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki gerginlikle ilgili nedüşündüğümüze dair sorular sordular. Herkes ailemizi tanıyor. Okul bizi çok iyi tanıyor; aynı okula giden birkaç çocuğumuz vardı.Radikalleşme eğilimi olsaydı herkes bilirdi.” dedi.



FRANSIZ POLİSİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Albertville polisi, sorgulanan dört çocukla ilgili bilgi verilemeyeceğini açıkladı.



Ebeveynler, polisin kendilerine çocuklarının gözaltına alınma nedenlerine ilişkin belge vermeyi reddettiğini söylediler.

