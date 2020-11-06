Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan İzmir açıklaması!

İzmir'de 6.6'lık depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da uzaktan eğitim açıklaması geldi.



Bakan Selçuk, ''İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.'' dedi.