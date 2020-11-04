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Donald Trump, seçim sonrası Beyaz Saray'da açıklama yaptı

ABD Başkanı Trump, seçim gecesi önce sosyal medya hesabından Biden'a yanıt verdi, ardından Beyaz Saray'da konuştu. Trump, "Açık söylemek gerekirse biz bu seçimi kazandık" dedi.

Dünya / 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:24
Donald Trump, seçim sonrası Beyaz Saray'da açıklama yaptı

ABD'e 59. başkanlık seçimlerinin ardından oy sayım sürecinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında gerilim tırmandı.

Joe Biden'ın 'İnancınızı koruyun. Kazanacağız.' sözlerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Donald Trump, 'Bu gece zafer açıklayacağız' karşılığını verdi.

'ZAFERİ ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞANLAR VAR'
Daha sonra Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen Trump, şunları söyledi:

'Milyonlarca kişi bize oy verdi. ABD halkına ve aileme teşekkür ediyorum. Bu insanların zaferini elinden almaya çalışanlar var, buna izin vermeyeceğiz.

Büyük bir kutlamaya hazırlanıyorduk ve bir anda her şey iptal edildi. Dışarıya çıkıp kutlamak için hazırdık. Böylesine bir seçim başarısını kutlamaya hazırdık.

'BİZİ YAKALAMALARI İMKANSIZ'
Rekor bir katılım oldu, tarihte böyle bir katılım olmamıştı. Ohio'yu kazandık, Teksas'ı kazandık. Teksas'ı 700 bin oy farkla kazandık, bunu sayıma katmadılar bile.

Kuzey Carolina'yı da unutmayın. Yüzde 5'i kaldıkları sandıkların. Bizi yakalamaları imkansız.

'YARGIYA TAŞIYACAKLAR DEDİM SİZE'
En önemlisi Pensilvanya'da inanılmaz bir farkla kazanıyoruz. 690 bin oy farkıyla öndeyiz. Bunlar başa baş da değil. Bizi yakalamaları imkansız olacak.

'SEÇİMİ KAZANDIK'
Kazanamayacaklarını anladılar, yargıya gidelim dediler. Bunun olacağını söylemiştim. Kazansalar da kazanmasalar da bunu yargıya taşıyacaklar dedim size. Açık söylemek gerekirse biz bu seçimi kazandık.

PENCE: ZAFER YOLUNDAYIZ
Ben de sizin gibi inanıyorum, zafer yolundayız ve Amerika'yı yeninden büyük yapacağız.'

TrumpDonald Trump

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