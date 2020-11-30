Macron geri adım atmak zorunda kaldı! Protesto edilen yasa tasarısının 24. maddesi geri çekildi

Fransa'nın 'Küresel Güvenlik' yasa tasarısı halk tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşların sokağa dökülerek protesto ettiği yasa tasarısının 24. maddesi hükümet tarafından geri çekildi.



Fransa'nın başkenti Paris'te on binlerce kişinin katıldığı "Küresel Güvenlik" yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı başlayan protestolarda Merkez Bankası ve onlarca araç ateşe verilmişti.





