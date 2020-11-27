USD (Alış - Satış) : 7,80 - 7,81 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

Tavyan Meclisi'nde mide bulandıran kavga!

Tayvan parlamentosunda skandal olay. ABD'den ithal edilen domuz etleri nedeniyle çıkan tartışmada milletvekilleri birbirlerine bağırsak attı. Ana muhalefet partisi KMT milletvekilleri, oturumda Başbakan Su Tseng-chang'in konuşması sırasında soru almasını önlemek için kovalarla bağırsak atmaya başladı. Bu eylemin ardından parlamentoda KMT ve iktidardaki Demokratik İlerleme Parti (DPP) üyeleri birbirine girerken, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 23:38
Tavyan Meclisi'nde mide bulandıran kavga!

Tayvan parlamentosunda skandal olay. ABD'den ithal edilen domuz etleri nedeniyle çıkan tartışmada milletvekilleri birbirlerine bağırsak attı. Ana muhalefet partisi KMT milletvekilleri, oturumda Başbakan Su Tseng-chang'in konuşması sırasında soru almasını önlemek için kovalarla bağırsak atmaya başladı.

Bu eylemin ardından parlamentoda KMT ve iktidardaki Demokratik İlerleme Parti (DPP) üyeleri birbirine girerken, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Tayvan yönetimi, Tayvan ile ABD arasında ikili ticaret anlaşmasına doğru bir adım olarak yorumlanan Amerikan et ithalatına getirilen yasağı ay başında kaldırmıştı.



Başbakan Su Tseng-chang de iki ülkenin yakınlaştığı iddialarını doğrulayarak, "ABD, Tayvan'ın en güçlü ve en samimi destekçisidir" dedi. Su Tseng-chang ayrıca, hükümetin halkı güvende tutarken dünya çapındaki korona virüs krizi sırasında yeni ithalat kapıları açılacağını vurguladı.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ KATKI MADDESİ: RACTOPAMİNE

Kasım ayı başında ithalat yasağının kaldırılması kararı alınırken muhalefet Avrupa'da yasaklı maddeler listesinde bulunan ve Amerika'dan ractopamine verilmiş etlerin ithaline tepkiliydi. Konuyla ilgili endişelere cevap veren Başbakan Tseng-chang, ithal edilen etlerin gümrükten mutfağa kadar yakından izlendiğini belirtti. Ancak bu açıklamalar halk ve muhalefet kanadını tatmin etmedi

Tayvan

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement