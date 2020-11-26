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Günün fıkrası! Kaftancıoğlu 'yalansız siyaset' istiyormuş...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, sosyal medya hesabından yaptığı “Yalan söyleyen siyasetçilerin istifa ettiği, istifayla da kalınmayıp yalanlarından ötürü yargılandığı bir sistem hayal değil” paylaşımına, vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun birbiriyle çelişen sözlerini hatırlatarak cevap verdi. Yalanı, algıyı, iftirayı kendine politika eden partinin il başkanının böyle bir açıklama yapması, partideki yüzsüz duruşu bir kez daha gözler önüne serdi.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 13:12
Günün fıkrası! Kaftancıoğlu 'yalansız siyaset' istiyormuş...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, paylaşımında 'Yalan söyleyen siyasetçilerin istifa ettiği, istifayla da kalınmayıp yalanlarının maliyetlerinden ötürü yargılandığı bir sistem hayal değil, rüya hiç değil. Başarırız, inanıyorum ki başaracağız' ifadelerini kullandı.






ALAY KONUSU OLDU

Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımı, vatandaşlar tarafından 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyor' yorumlarına neden oldu. Birçok kişi CHP liderine yönelik suçlamaları ve Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle çelişen beyanlarını paylaşarak Kaftancıoğlu'na cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu

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