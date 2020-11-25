Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık'ın tüm sevenlerini tebessüm ettirecek sözleri bugün SABAH'ta Yüksel Aytuğ'un köşesinde yer aldı. Buna göre Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor. İşte Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika haberi ve ayrıntılar;



KENAN IŞIK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI



Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı;



'Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: 'Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor'



'VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR'



Beril Işık'ın verdiği son dakika müjdesi şöyle devam ediyor; 'Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.'



Kenan Işık 2014 yılının mart ayında gelen talihsiz son dakika haberi ile sevenlerini üzmüş ve komada yıllar sürecek bir tedavi sürecine başlamıştı

Aytuğ yazısını şu cümleyle bitirdi: 'Ha gayret Kenan Usta, milyonluk soruyu açtırdın, sıra doğru yanıtı vermeye geldi...'



SEVİLEN SANATÇI KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?



Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık haberin kamuoyunca duyulduğu sıralarda ameliyata alınmıştı. Ameliyat oldukça uzun sürerken Işık'ın yıllar sürece yoğun bakım tedavisine başlanacaktı.



BİLİNCİ KAPALI ŞEKİLDE 4 SAAT SÜRECEK AMELİYATA GEÇİŞ...



Türkiye'yi üzen son dakika gelişmesinin ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.



