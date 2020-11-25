USD (Alış - Satış) : 7,92 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,40 - 9,41

İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı

Geçtiğimiz günlerde S-400 konusunda akılalmaz sözler sarf eden CHP'li Ünal Çeviköz, bu kez Kıbrıs'taki Kapalı Maraş'ın açılması hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:35
İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı

Son dönemde Türkiye'nin dış politikasına yönelik yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz, dün de TBMM'de bu tutumunu sürdürdü.

Türkiye gazetesindeki habere göre, Dışişleri Bakanlığı 2021 Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde konuşan Çeviköz, Kapalı Maraş'ın açılmasını eleştirerek 'Kıbrıs'ta yediğiniz haltları da anlatıyorum, dinleyin' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine AK Parti Plan Bütçe Komisyon üyeleri tepki gösterirken, karşılıklı bir süre atışma yaşandı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Çeviköz'e 'Sen bize anlatacağına git, Biden'a anlat, Biden seni bekliyor git' dedi.

CHP'li Çeviköz ayrıca Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı duymadığını da ileri sürdü. Kendisini eleştiren AK Partili vekillere yönelik ise Çeviköz, 'parazit ve trol' ifadelerini kullandı.

Çeviköz'ün S-400 çıkışı
Ünal Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de 'CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini' söylemişti. Ayrıca CHP'li isim, ihanet dolu açıklamalarını sürdürerek, Biden'ın demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklere daha fazla vurgu yapacağını da ifade etmiş, bu konuda Türkiye'deki duruma ilişkin Avrupa Birliği gibi CHP olarak da kaygı duyduklarını söylemişti. Bu sözleri nedeniyle Çeviköz hakkında sosyal medyada, 'Biden'ın Türkiye vekili' yorumları yapılmıştı.

Ak PartiMilletvekiliKemal KılıçdaroğluUğur Aydemir

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement