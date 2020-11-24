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MSB'den yeni İrini skandalı açıklaması!

MSB'den İrini skandalı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 20:27
MSB'den yeni İrini skandalı açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı İrini operasyonuna yönelik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: "Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI:

Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Operasyonu'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde saatlerce aramıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ: PROTESTO EDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Türk gemisinin Akdeniz'de hukuk dışı bir şekilde aranmasına ilişkin olarak, 'Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz. Denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz' açıklaması yaptı.

Libya

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