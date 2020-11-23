USD (Alış - Satış) : 7,58 - 7,59 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Rusya'da korkunç olay! Alkol bitince dezenfektan içtiler: 7 ölü

Rusya'da ev partisi düzenleyen bir grup, alkollü içecekleri bitince dezenfektan içtiler. Dezenfektan içen 9 kişi aniden fenalaştı. 5 kişi müdahale edilemeden hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirirken, diğer 2 kişinin hala yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:50
Rusya'da korkunç olay! Alkol bitince dezenfektan içtiler: 7 ölü

Rusya'ya bağlı Yakutistan'ın Tattinsky bölgesindeki Tomtor köyünde ev partisi düzenleyen bir grup, alkollü içecekleri bitince el dezenfektanı içti. Dezenfektanı içen 9 kişi fenalaştı.

Gruptan bir kişi polisi arayarak yardım isteyince bölgeye ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Hastaneye sevk edilenlerden 5'i müdahale edilemeden hayatını kaybederken, 2 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişinin hastanede hala yoğun bakımda tutulduğu ve durumlarının ciddi olduğu açıklandı.

Yaşanan ölümler üzerine partinin gerçekleştirildiği evde yapılan aramada bir bidon dolusu dezenfektan bulundu. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun Yakutistan Bölge Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bölgede dezenfektan satışlarının ve kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Öte yandan, Yakutistan'da bugün 51 kişide Kovid-19 görülürken, 2 kişinin öldüğü açıklandı.

Dezenfektanın yasaklanmasıyla birlikte yeni katı tedbirlerin uygulanması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement