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İrina skandalında yeni gelişme!

Türk Bayraklı bir kargo gemisinin skandal bir şekilde Doğu Akdeniz'de durdurulup araması skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 19:58
İrina skandalında yeni gelişme!

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idare edilen Alman fırkateyni, Libya'ya insani yardım malzemeleri taşıyan Türk gemisine çıkarak saatlerce arama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Türk bandıralı ROSELINA-A gemisi taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti.

Konuyla ilgili İtalya ve Almanya Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 

HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE DURDURULDU

Gemi, dün gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durduruldu.

Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. Türkiye'den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkateyni'nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Personelin gemiye helikopterden inişi ve Hamburg Fırkateyni'nin ROSELINA-A gemisi çevresindeki hareketleri de gemi personeli tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Geminin süratini düşürterek, yolundan engelleyen askerler Türkiye’den izin almadan, yapılanın hukuki olmadığı yönünde yapılan tüm ikazlara uymayarak gemideki tüm konteynerleri açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, bisküvi gibi gıda maddeleri, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler gemiden ayrıldı.

TÜRKİYE GİRİŞİMDE BULUNACAK

Gemi Misrata Limanı'na doğru seyrine devam ederken, Türkiye'nin konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Güvenlik kaynakları da konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, İrini Harekatı unsurlarının bayrak devletinin rızası olmadan gemiye çıkmasını hukuka aykırı bir davranış olarak nitelendirdi.

Ayrıntılar geliyor... 

AlmanyaYunanistanLibyaİtalya

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