Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan şaşırtan Karabağ itirafı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Fransa'da Ermeni gönülleri derneğine bir ziyaret gerçekleştirdi. Macron burada gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.



MACRON'DAN TARİHİ İTİRAF



Azerbaycan'ın 27 yıl sonra Ermenistan'a karşı gerçekleştirdiği tarihi zafer de Erivan yönetiminden yana tavır sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tarihi itiraf geldi.



"DAĞLIK KARABAĞ BÖLGESİ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"



Fransa'nın başkenti Paris'te Ermeni derneği gönüllüleri ile buluşan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dernek gönüllüsü tarafından yöneltilen "Uluslararası hukuka, BM'nin tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça müdahale etme hakkınız yoktur. Mesela Mali'ye müdahale ettik, çünkü 'teröristler bize saldırıyor' diyerek bizi davet etti. Suriye bölgesinde ise koalisyon güçlerine katıldık çünkü teröristler yine devletlere saldırıyordu. Dağlık Karabağ'da ise durum çok farklı" dedi.



DERNEĞE MADDİ DESTEK VERMİŞTİ



Macron, Paris'teki Fransa'daki Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ'dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve "dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni'ye" diyerek insani yardımın yapılması gerektiğini söylemişti.