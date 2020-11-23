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Almanya'dan skandalla ilgili pişkin açıklama!

Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, geminin yükünde yasak olan herhangi bir malzeme bulunmadığını duyurdu.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:28
Almanya'dan skandalla ilgili pişkin açıklama!

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, dün Bingazi'ye 200 kilometre mesafede İrini operasyonu kapsamında görev yapan "Hamburg" firkateyninin Türk bandralı "Rosaline A" adlı yük gemisinde yaptığı aramaya ilişkin bilgi verdi.

Geminin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenildiğini ifade eden Thiels, arama görevinin Roma'daki İrini Operasyon Merkezi'nden verildiğini kaydetti.

Bu gibi durumlardaki süreci anlatan Thiels, "Firkateyn burada uygulayıcı unsurdur. Firkateynde hangi geminin aranacağı yönünde karar verilmiyor. Operasyon yönetimi, koşulları inceliyor ve ardından 'Bu gemi şimdi incelenmelidir.' diyor." ifadesini kullandı.

Thiels, şüphe durumunda gemide daha fazla inceleme yapılabildiğini, arama yapılması için geminin bandıralı olduğu ülkenin de onayının gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 4 saat içinde aramaya itiraz edilmemesi durumunda bunun aramaya onay verildiği anlamına geldiğini ifade eden Thiels, "Bildiğimiz kadarıyla dün de böyle oldu. Ayrıntılar konusunda Roma'daki Operasyon Merkezi'ne müracaat etmeniz lazım." dedi.

Gemideki mürettebatın iş birliği içinde davrandığını ve tüm imkanları sunduğunu aktaran Thiels, Türkiye'nin daha sonra gemide arama yapılmasına itiraz ettiğini açıklamasının ardından gemideki aramanın durdurulduğunu kaydetti.

Thies, "Aramalar durdurulana kadar geminin yükünde yasak olan hiçbir malzeme bulunmadı." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de tüm prosedürün doğru şekilde işlediğini iddia etti.

Sözcüsü Sasse, Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'na katılan tüm ülkelerin Libya'ya yönelik silah ambargosuna uyması gerektiğini kaydetti.

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