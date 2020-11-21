Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in Cezasını Kesti

Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz’in sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmacısıyla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.
Masterchef yarışmasıyla Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle tepki gördü. TV8’de yayınlanan programın yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz’in Masterchef’le ilişiği kesildi. Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.
Kaynak : İHA