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FOX TV Ekrem İmamoğlu'nu dehşete düşürüp kanını donduruyor (!)

FOX TV'de İsmail Küçükkaya’ya konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan "Kanal İstanbul" soruşturmasıyla ilgili "Okuduğumda dehşete düştüm" dedi. İmamoğlu daha önce de Fazilet durağı iddialarıyla ilgili yine FOX TV’de yaptığı bir konuşmada "Görüntüleri izlerken kanım dondu" demiş, ama daha sonra geri vites yaparak yalan söylediklerini itiraf etmişti.

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 15:19
FOX TV Ekrem İmamoğlu'nu dehşete düşürüp kanını donduruyor (!)

Göreve geldiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine mağdur edebiyatı tiyatrosu ile gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Hakkında başlatılan “Kanal İstanbul” soruşturmasıyla ilgili konuşan Ekrem İmamoğlu, 'Okuduğumda dehşete düştüm' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şunları söyledi;

'Cuma günü bana soruşturma yazısı geldi. Okuduğumda dehşete düştüm. Sayın Meral Akşener'e duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Cuma günü ben bu yazıyı aldıktan sonra benim sayın Akşener'e bir ziyaretim oldu, çok üzüntülüydüm kendilerine bahsettim. Dehşet içindeydim. İdare bütünlüğünü bozucu eylemde bulunduğumu iddia ediyor müfettiş. Tam 1 sayfa, bölücü devlet otoritesi tanımaz benimle ilgili imada bulunuyor. Hadi oradan sen kimsin ya? Bölücülük yapan kendisi. Bazıları ortaya çıkıp diyecek ki bölücülük yok, algı yapıyor falan... Geçin bu işleri. Yazılı ifademde hem devlet projesi olmadığını hem 'kamu kaynağı' kısmını anlattım. Kamu kaynağıyla ilgili soruşturma mı istiyorlar? Benim bağırmam lazım. Benim seçimimde rakibim, İBB'nin araçlarıyla seçim kampanyası yaparken kamu kaynağı neredeydi? Onun adı kamu kaymağı mıydı? Sayın İçişleri Bakanı devletin helikopteriyle oraya buraya inerken kamu kaynağı neredeydi?'

Fazilet durağı yalanında da ‘kanım dondu' demişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, geçtiğimiz aylarda Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıklamış 'Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş' demişti..

Kendisini sürekli ‘kanım dondu', ‘dehşete düştüm' gibi ifadelerle mağdur rolüne bürünerek savunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce de Fazilet durağı iddilarıyla ilgili yine FOX TV'de konuşmuş ve, 'Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya.” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak İmamoğlu'nun ‘kanım dondu' dediği yalan bizzar İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından itiraf edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıklamış ve 'Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş' demişti.

Meral Akşener

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