Emmanuel Macron, Fransa'daki imamlara laiklik şartı getirmeye hazırlanıyor

İslam ve Müslüman karşıtlığı söylem ve politikalarıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sözde 'Fransız İslamı' projesi kapsamında yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.



Elysee Sarayı'nda Fransa İslam Konseyi (CFCM) temsilcileriyle biraraya gelen Macron, ülkedeki müslüman toplumunun temsilcilerinden 15 gün içinde dernekler için 'laiklik şartı' olarak bilinen 'Cumhuriyet Değerleri Şartı' hazırlamasını istedi.



İMAMLARA LAİKLİK ŞARTI

Macron, derneklere kamu yardımını söz konusu şarta uyma koşuluna bağlamak istiyor.



CFCM, ülkedeki 300 kadar yabancı imamın görevlerine son verilmesi üzerinde çalışıyor. Öte yandan Fransa'da görev yapacak imamların bu ülkede yetişmesi için 'Ulusal İmam Konseyi' projesi gündemde.



Le Figaro gazetesi, 15 günlük sürenin arkasındaki nedenin 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek olan 'İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele yasası'yla denk getirilmesi hedefi olduğuna dikkat çekti.



'MÜSLÜMAN TOPLUMA BASKI YAPILIYOR'

Haberde, 'İslam ve Cumhuriyet arasında bir konkordato imzalamak için Müslüman toplumun temsilcileri üzerindeki baskı kesin ama aynı baskı Emmanuel Macron'un da üzerinde.' denildi.



CUMHURİYET KARŞITI SÖYLEMLEDE BULUNAN İMAMLARIN...

CFCM'den 'imamların eğitimi şartnamesi'ni hazırlamalarını isteyen Fransız cumhurbaşkanı, imamların dil bilen ve cumhuriyet değerlerine saygılı görevliler olmasını istiyor.



Şartname, imamların Fransa'da formasyon almalarını ve meslek kartı sahibi olmalarını getiriyor. Ayrıca cumhuriyet karşıtı söylemde bulunan imamların eğitim izinlerine son verileceği, kartlarının ellerinden alınacağı kaydedildi.