USD (Alış - Satış) : 7,58 - 7,59 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Emmanuel Macron, Fransa'daki imamlara laiklik şartı getirmeye hazırlanıyor

Her seferinde İslam'a karşı tavır takınan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesindeki imamlardan cumhuriyet değerlerine uymasını isteyecek.

Dünya / 20 Kasım 2020 Cuma 14:39
Emmanuel Macron, Fransa'daki imamlara laiklik şartı getirmeye hazırlanıyor

İslam ve Müslüman karşıtlığı söylem ve politikalarıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sözde 'Fransız İslamı' projesi kapsamında yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.

Elysee Sarayı'nda Fransa İslam Konseyi (CFCM) temsilcileriyle biraraya gelen Macron, ülkedeki müslüman toplumunun temsilcilerinden 15 gün içinde dernekler için 'laiklik şartı' olarak bilinen 'Cumhuriyet Değerleri Şartı' hazırlamasını istedi.

İMAMLARA LAİKLİK ŞARTI
Macron, derneklere kamu yardımını söz konusu şarta uyma koşuluna bağlamak istiyor.

CFCM, ülkedeki 300 kadar yabancı imamın görevlerine son verilmesi üzerinde çalışıyor. Öte yandan Fransa'da görev yapacak imamların bu ülkede yetişmesi için 'Ulusal İmam Konseyi' projesi gündemde.

Le Figaro gazetesi, 15 günlük sürenin arkasındaki nedenin 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek olan 'İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele yasası'yla denk getirilmesi hedefi olduğuna dikkat çekti.

'MÜSLÜMAN TOPLUMA BASKI YAPILIYOR'
Haberde, 'İslam ve Cumhuriyet arasında bir konkordato imzalamak için Müslüman toplumun temsilcileri üzerindeki baskı kesin ama aynı baskı Emmanuel Macron'un da üzerinde.' denildi.

CUMHURİYET KARŞITI SÖYLEMLEDE BULUNAN İMAMLARIN...
CFCM'den 'imamların eğitimi şartnamesi'ni hazırlamalarını isteyen Fransız cumhurbaşkanı, imamların dil bilen ve cumhuriyet değerlerine saygılı görevliler olmasını istiyor.

Şartname, imamların Fransa'da formasyon almalarını ve meslek kartı sahibi olmalarını getiriyor. Ayrıca cumhuriyet karşıtı söylemde bulunan imamların eğitim izinlerine son verileceği, kartlarının ellerinden alınacağı kaydedildi.

Fransa

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement