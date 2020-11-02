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Trump sinyali verdi! Seçim gecesi ortalık karışacak!

3 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçiminde tartışmalar devam ediyor.

Dünya / 02 Kasım 2020 Pazartesi 18:16
Trump sinyali verdi! Seçim gecesi ortalık karışacak!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimleri öncesindeki son virajda, anketlerde gerisinde kaldığı rakibi Joe Biden'ı yakalamak için yoğun bir çaba sarfediyor.

Pazar günü beş farklı noktada miting düzenleyen Cumhuriyetçi Trump, Pazartesi günü de özellikle seçimin kaderini belirleyebilecek bölgelerde üç ayrı miting ile seçmenleri ikna etmeye çalışacak.

Trump'ın rakibi, Demokratlar'ın adayı Joe Biden ise seçim kampanyasının son gününde, daha önceki başkanlık seçimlerinde de kilit rol oynayan Pennsylvania'da düzenlenen mitingte halkın karşısına çıkacak.

Biden'a bu organizasyonda, ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın da bizzat katılarak destek vereceği duyuruldu.

Biden'a eşlik eden bir başka destekçisi de daha önce Başkan Yardımcılığı'nı yaptığı, ABD'nin eski başkanı Barack Obama.

ABD MEDYASINDA TRUMP HİLEYE BAŞVURDU İDDİASI 

Seçime kısa bir süre kala seçim sonuçlarına hile karıştırılacağı iddiaları da Amerikan medyasında dolaşmaya başladı.

ABD merkezli haber portal Axios, ismini vermediği üç ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın güvendiği kişilerle seçim akşamında açıklanacak olan ilk tahmini sonuçlarda önde görünmesi durumunda, oyların tamamının sayımını beklemeden zaferini ilan etmeyi planladığı iddia edildi.

Trump, Pazar günü Kuzey Carolina eyaletindeki mitinginde, "Seçim gecesi sonucun belli olmaması korkunç olur" ifadesini kullanmıştı.

Trump, seçimin kazananının hemen belli olmaması halinde ülkede "kaos çıkabileceğini" söylemişti.

Uzun süredir, pek çok açıklamasında seçim sürecini güvenilir bulmadığını belirten Trump, rakiplerine göre bu tavrı ile olası bir yenilgide seçim sonucunu kabul etmemenin zeminini hazırlamaya çalışıyor.

SEÇİM SONUCU DEĞİŞEBİLİR 

Koronavirüs salgınının en ağır etkilediği ülkelerin başında gelen ABD'de, sandık başına gitmek yerine oyunu mektup göndererek vermeyi tercih edenlerin sayısının ise rekor seviyeye çıkması bekleniyor.

Pennsylvania gibi belirleyici öneme sahip eyaletlerde mektupla gönderilen oyların sayımı, sandıkların kapanmasından sonra günlerce zaman alabilir. Mektupla gönderilen oyların sayımının günler alabileceği durumu, Trump'ın seçim gecesinde önde olup daha sonra geriye düşebileceği anlamına geliyor.

Trump, aylardan bu yana sık sık mektupla oy kullanma yönteminin seçimlere hile karıştırmayı kolaylaştırdığını öne süren açıklamalarda bulunuyor.

KARŞILIKLI SERT AÇIKLAMALAR 

Seçimin kampanyasının son dönemecine adayların karşılıklı suçlamaları da sertleşiyor.

Iowa eyaletine bağlı Dubuque kentinde konuşan Trump, Joe Biden'ın "rüşvetçi" biri olduğunu ve Biden ailesinin Çin Halk Cumhuriyeti'nden milyonlarca dolar aldığını öne sürerek "Biden kazanırsa Çin kazanır, biz kazanırsak Amerika kazanır" dedi. Trump, düzenlediği tüm mitinglerde ayrıca, 77 yaşındaki Biden'ın, dilinin sürçtüğü ya da gaf yaptığı kesitlerden derlenen bir video göstererek rakibinin başkanlık görevi için yeterliliğini tartışmaya açıyor. Biden'ın kazanması halinde ABD ekonomisinin depresyona gireceğini savunan Trump, Biden'ı destkleyen Barack Obama için de "fazlasıyla abartılan biri" ifadesini kullandı. Biden'ın kazanması halinde ABD ekonomisinin depresyona gireceğini savunan Trump, Biden'ı destekleyen Barack Obama için de "fazlasıyla abartılan biri" ifadesini kullandı.

Biden'ın kazanması halinde ABD ekonomisinin depresyona gireceğini savunan Trump, Biden'ı destkleyen Barack Obama için de "fazlasıyla abartılan biri" ifadesini kullandı.

"ONUN TWEETLERİNDEN BIKTIK" 

Joe Biden ise pazar günü Philadelphia eyaletinde düzenlenen mitingindeki konuşmasında, "Donald Trump için çantasını toparlayıp evine dönme zamanı geldi. Ulusumuza yeniden hayat vermenin zamanı geldi. Öfkeden, nefretten, başarısızlıktan ve sorumsuzluktan bıktık, tweetlerden bıktık" diyen Biden, Trump'ın pandemi dönemindeki kriz yönetiminin ise "neredeyse bir suç" teşkil ettiğini savundu.

Trump ise ülke çapında vaka sayılarının büyük oranda artmaya devam etmesine rağmen, koronavirüs krizinin çok yakında aşılmış olacağını iddia etti.

Avrupa ülkelerindekine benzer kısıtlamaların ABD'de olmayacağını ifade eden Trump, Pazar günü Michigan eyaletindeki mitingte yaptığı konuşmada, Biden'ın seçimi kazanması halinde ülkenin yıllarca sürecek kısıtlama tedbirleri ile karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

"Biden'ın kısıtlamaları altında bir hapishane devletinde yaşarsınız. Biden kısıtlamaları, okul yok, diploma yok, düğün yok, şükran günü yok, paskalya yok, Noel yok, 4 Temmuz (ABD Bağımsızlık Günü) yok ve gelecek yok demektir" diyen Trump, birkaç hafta içinde koronavirüs aşısının bulunacağını belirtti.

MİLYONLARCA İNSAN OY KULLANDI 

ABD'de de şu ana dek 93 milyondan fazla seçmen, başkanlık seçimlerine mektupla oy kullanarak katıldı. Bu da 2016 başkanlık seçimlerinde oy kullanan tüm seçmenlerin üçte ikisine tekabül ediyor.

ABD'de Başkan, doğrudan halkın oyları ile değil, delegelerle seçiliyor. Herhangi bir eyaleti kazanan taraf, fark ne kadar olursa olsun, söz konusu eyaletteki neredeyse tüm delegeleri kazanmış oluyor.

Başkan seçilebilmek içinde adaylardan birinin 270 delege sayısına ulaşması yeterli. 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump, ülke çapında rakibi Hillary Clinton'dan daha az oy almasına rağmen, daha fazla delegeye sahip olduğu için Başkanlığa seçilmişti.

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