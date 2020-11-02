Bakan Koca'dan kritik uyarı: İstanbul'daysanız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'de koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'de koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi. Koca, İstanbul'da yaşayanlardan şehir dışı seyahetlerini çok gereki olmaması durumunda ertemelerini istedi.
AYRILMAYIN!
Koca yaptığı paylaşımda; 'İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin.' ifadelerini kullandı.