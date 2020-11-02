Bakan Koca'dan kritik uyarı: İstanbul'daysanız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'de koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi. Koca, İstanbul'da yaşayanlardan şehir dışı seyahetlerini çok gereki olmaması durumunda ertemelerini istedi.



AYRILMAYIN!



Koca yaptığı paylaşımda; 'İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin.' ifadelerini kullandı.





