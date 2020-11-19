USD (Alış - Satış) : 7,72 - 7,73 EURO (Alış - Satış) : 9,17 - 9,19

PKK'lı terörist elebaşından Ermenistan itirafı!

Terör örgütü PKK’nın kadın yapılanması YJA Star’ın sorumlularından Layika Gültekin, “Karabağ’a kadar gidip Ermenileri özgürleştiriyoruz. Ermeni halkı ne zaman isterse tabii ki gidip saflarında yer alırız” dedi.

Güncel / 19 Kasım 2020 Perşembe 09:29
PKK'lı terörist elebaşından Ermenistan itirafı!

Terör örgütü PKK'nın tepe isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan terörist Layika Gültekin, saklandığı ininden Ermenistan itirafında bulundu. PKK'nın kadın yapılanması YJA Star'ın sözde ana karargâh sorumlularından Beritan Dersim kod adlı Layika Gültekin, 'Bizim için bitti diyorlar, PKK bitmedi ki, Karabağ'a kadar gidip Ermenileri özgürleştiriyoruz. Ermeni halkı ne zaman isterse gidip saflarında yer alırız' dedi.

Gültekin, örgütün yayın organlarına yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'ta Bölgesel Kürt yönetiminin kendilerine yönelik kuşatma harekatı başlattığını belirtirken, dar bir alana hapsedildikleri ve olası harekat nedeniyle Haftanin ve Metina'daki köylerin de boşalmasıyla yaşadıkları paniği itiraf etti.

HALK DESTEK VERMİYOR

Hakkari Çukurca karşısındaki Metina, Şırnak Uludere karşısındaki Haftanin bölgesindeki Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı köylerdeki halkın, olası bir harekat nedeniyle köylerini boşaltarak Duhok, Zaho, Amediye, Kanimasi gibi yerleşimlere taşınmaları teröristleri iyiden iyiye çılgına çevirdi.

Bölgedeki varlıklarının halkın can güvenliğini tehdit ettiğini gizleyen Gültekin, 'Eğer Metina ve Haftanin'de halk tedbirini almış olsaydı köylerini boşaltmak zorunda kalmazlardı. Her operasyon öncesi topraklarını bırakıp gitmesinler. Oyuna gelip evlerinizi bırakmayın' çağrısında bulundu.

TERÖRİSTLER PANİK İÇİNDE

Kuzey Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Amediye kırsalındaki Gara Dağı, Zap Vadisi, sınır hattındaki Haftanin ve Metina'da son bir ay içerisinde 17 köy ve mezrada terör örgütü PKK'nın işgalinden dolayı can güvenlikleri nedeniyle köylerini terk etti. Irak Bölgesel Kürt yönetimi ise kendi sorumluluklarında olan köy ve mezraların bulunduğu yerlere binlerce peşmerge gücü gönderip kalıcı karakol ve üs bölgeleri kurdu. Teröristlere yönelik kapsamlı bir harekat hazırlığı içerisinde olması da ağır darbe yiyen PKK elebaşlarını panikletti.

Ermenistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı