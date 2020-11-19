Bakan Akar'dan flaş Libya açıklaması: Bu sorunun askeri bir çözümü yok!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'daki sürece ilişkin önemli bir açıklama geldi. Akar açıklamasında, askeri çözümler ile bir yere varılamayacağını vurguladı. Akar, Hafter güçleri ve paralı askerlerin istikrarsızlığı körüklediğini söyledi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı:



Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hepimizin kabul ettiği gibi, bu sorunun askeri bir çözümü yok.