Bakan Akar'dan flaş Libya açıklaması: Bu sorunun askeri bir çözümü yok!

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Akar, Libya'da askeri seçenekler ile bir yere varılamayacağını söyledi, Hafter'e verilen silah desteğinin sonlandırılmasını istedi. Bakan akar, Hafter güçleri ve yabancı paralı savaşçıların istikrarsızlığı artırdığını ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'daki sürece ilişkin önemli bir açıklama geldi. Akar açıklamasında, askeri çözümler ile bir yere varılamayacağını vurguladı. Akar, Hafter güçleri ve paralı askerlerin istikrarsızlığı körüklediğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı:
Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hepimizin kabul ettiği gibi, bu sorunun askeri bir çözümü yok.