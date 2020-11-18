Bakan Dönmez'den sondaj açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji keşifleriyle ilgili önemli açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, 'İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek.' müjdesini verdi.



Bakan Dönmez: Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik. Artık yerli derin deniz sondaj ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.