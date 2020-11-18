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Acil kullanım başvurusu günler içinde yapılacak! Mutasyonlara bile...!!!

Gelen son dakika haberine göre, Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve koronavirüs aşısının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu belirtti.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 18:09
Acil kullanım başvurusu günler içinde yapılacak! Mutasyonlara bile...!!!

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer'in bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerinde Covid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğu bildirildi.

65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDE YÜZDE 94 ETKİLİ

Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği belirtilen açıklamada, aşının 65 yaş üstü kişilerde ise yüzde 94 etkili olduğu kaydedildi. Açıklamada, aşının, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) gerekli güvenlik kriterlerini karşıladığı ve herhangi bir ciddi güvenlik endişesi olmadığı belirtildi.

2021 YILINDA 1,3 MİLYAR DOZ KORONAVİRÜS AŞISI ÜRETİLECEK

Aşının risk altındaki gruplara acil tatbiki için birkaç gün içinde FDA'ya başvurulacağı ve dünya genelindeki diğer ilgili kurumlarla da veri paylaşımı yapılacağı aktarıldı. Açıklamada, 2020'de aşıdan 50 milyon doz, 2021'in sonuna kadarsa 1,3 milyar doz üretilmesinin planlandığı ifade edildi.

'ACİL KULLANIM BAŞVURUSU GÜNLER İÇİNDE YAPILACAK'

Pfizer, ABD'de aşının acil kullanımı için toplantının Aralık'ta yapılmasını bekliyor. Şirket Biontech ile birlikte geliştirdiği aşının acil durum kullanım için onay başvurusunu günler içinde yapacağını bugün duyurmuştu.

'MUTASYONLARA BİLE KOLAYLIKLA YANIT VEREBİLİR'

Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA'e yapılacak başvurunun değerlendirilmesi için FDA'in aşı bölümü olan VRBPAC'in toplantı yapacağını, bu toplantının da Aralık ayında gerçekleşmesinin beklediğini belirtti.

Şirketin açıklamasında öte yandan Mrna aşısının virüste muhtemel mutasyonlara da kolaylıkla yanıt verme imkanının olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

KRİTİK TOPLANTI 08-10 ARALIK'TA

CNBC'nin haberine göre, ABD Gıda ve İlaç dairesi FDA'in koronavirüs aşıları için toplantıyı 08-10 Aralık'ta yapması bekleniyor. Habere göre, FDA, aşyı danışma komitesine 08-10 Aralık'ta toplantı çağrısında bulundu. Toplantıda hem Pfizer'in hem de Moderna'nın koronavirüs aşılarına acil kullanım onayı başvurularının değerlendirilmesi hedefleniyor. Pfizer, aşı için başvurusunun önümüzdeki günlerde yapılacağını ve değerlendirmenin Aralık ayında beklendiği öncesinde duyurmuştu.

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