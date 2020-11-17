Bir salgın uyarısı daha... Yeni keşfedildi! İnsanlara da bulaşıyor

Dünya genelinde onlarca ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesini sürdürüyor. Ölümlere neden olan salgın henüz kontrol alınamazken akıllarda soru işaretlerine neden olan bir gelişme ise Bolivya'da yaşandı. İnsanlığa yönelik yeni salgın tehditlerini önlemek amacıyla çalışmalar devam ederken Bolivya'da tehlikeli bir virüs daha tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki(CDC) araştırmacılar, Bolivya'da Ebola gibi hemarojik ateşe neden olan virüsler ailesinden nadir birinin, insandan insana bulaştığını tespit etti. İşte, dünyayı teyakkuza geçiren son dakika haberinin detayları...



3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, 2019'da iki hastanın virüsü Bolivya'nın fiili başkenti La Paz'daki üç sağlık çalışanına bulaştırdığını söyledi. Hastalardan biri ve iki sağlık çalışanın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Bununla birlikte araştırmacılar, 2004'te La Paz'ın 600 kilometre doğusundaki Chapare bölgesinde virüsün küçük bir salgının görüldüğünü belgeledi. Virüse ortaya çıktığı yerin adı verilerek, Chapare virüsü olarak adlandırıldı.



VÜCUT SIVILARI ARACILIĞIYLA YAYILIYOR



Bilim insanları, Chape virüsünün insanlara farelerden geçtiğini düşündüklerini ve vücut sıvıları aracılığıyla yayıldığını açıkladı. Araştırmacılar, vücut sıvıları ile bulaşan virüslerin yeni tip corona virüs gibi solunum yolu virüslerinden daha kolay yayıldığını söyledi.



CDC'de bir epidemiyolog olan Caitlin Cossaboom, 'Çalışmamız, genç bir tıbbi asistan, bir ambulans doktoru ve bir gastroenteroloğun, enfekte hastalarla karşılaştıktan sonra virüse yakalandığını doğruladı. Sağlık çalışanlarından ikisi daha sonra öldü. Artık birçok vücut sıvısının virüsü potansiyel olarak taşıyabileceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.



ATEŞ, KARIN AĞRISI, KUSMA, DERİ DÖKÜNTÜSÜ...



NTV'de yer alan habere göre, Cossaboom, söz konusu virüsle enfekte olan hastaların ateş, karın ağrısı, kusma, diş eti kanaması, deri döküntüsü ve gözlerin arkasında ağrı görüldüğünün söyledi. Hastalığa özgü bir ilaç olmadığından, hastaların sadece damar içine uygulanan enjeksiyonlarla destekleyeci bir bakım alabildiği belirtildi.



CDC'de patolog olan Maria Morales-Betoulle, 'Virüsü izole ettik ve daha yaygın bir hastalık bulmayı bekliyorduk, ancak sekans verileri oldukça nadir ve daha önce insandan insana bulaştığı kanıtlanmayan Chapare virüsüne işaret etti. Gerçekten şaşırdık' dedi.



YENİ BİR SALGIN TEHLİKESİ



Bulgular, Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Derneği'nin (ASTMH) yıllık toplantısında sunuldu. Bilim insanları durumun ciddi göründüğünü, çünkü insandan insana bulaşmanın yeni bir salgına neden olabileceğini ifade etti.



VİRÜS YILLARDIR FARK EDİLMEDEN DOLAŞMIŞ OLABİLİR



Araştırmacılar, ayrıca virüsün birkaç yıldır fark edilmeden dolaşmış olabileceğini, çünkü benzer semptomlara sahip bir virüs olan dang hastalığı olarak kolaylıkla yanlış teşhis edilebileceğini söylediler.



Bilim insanları, salgınlara neden olma kapasitesini anlamak için virüsü incelemeye devam edeceklerini belirtti.

