Erdoğan bekleniyor! Dünyanın gözü bu sahilde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Kıbrıs'ta 46 yıl sonra açılan Maraş'ı ziyaret ediyor.



Erdoğan ve beraberindeki heyet Maraş bölgesine gelmeden önce bayraklar asıldı, gazeteciler beklemeye başladı.



Sahilde Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC lideri Ersin Tatar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için hazırlıklar tamamlandı.



Ziyaret Yunanistan'da depreme yol açtı. Yunan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında ziyaretin 'eşi görülmemiş bir provokasyon' olduğunu ileri sürdü, BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 No'lu kararlarına tamamen aykırı olduğunu öne sürdü.



Açıklamanın sonunda Yunanistan'ın Kıbrıs sorununun BM Genel Sekreteri'nin gözetiminde adil, kalıcı; BM Güvenlik Konseyi'nin kararları ve AB muktesebatı çerçevesinde çözümü amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasından yana olduğu savunuldu.



Kıbrıs adasının en gözde turistik beldesi Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekatı'nda BM gözetimi altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi altına girmişti. Maraş'taki Rumlar ise bölgeyi terk ermişti.



Kıbrıs'ta 46 yıldan bu yana süren müzakerelerde Maraş'ın statüsü sıklıkla masaya getirildi ancak şimdiye kadar bir sonuç alınmış değil.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Pazar günü adaya Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar davet etmişti.



İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere katılacağı" belirtildi.



Açıklamada, Erdoğan ile Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ve bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.



Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin resmi açılışının da yapılması öngörüldüğü ifade edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Ekim'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrası Ersin Tatar'la birlikte düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na dönerek "Herhalde Sayın Çavuşoğlu kapalı Maraş'ta diyorum ki bir piknik yapabiliriz. Mani bir şey var mı?" diye sormuştu.



Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ın piknik talebine karşılık olarak "Maraş açılmıştır, inşallah" yanıtını vermişti. Erdoğan ise bunun üzerine şunu söylemişti:



"O gün orada şöyle birlikte piknik yapmakta fayda var. Biz buradan ekranlardan izliyoruz, bizzat yaşayalım istiyoruz. Kapılar açıldı şimdi orada yolları bu noktada da açmış olalım. Kıbrıslı kardeşlerimiz bundan sonra atılacak adımları görmüş ve yaşamış olsunlar."



Erdoğan 7 Kasım'da AKP Kahramanmaraş İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız" demişti.