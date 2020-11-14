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Ünlü gazeteci koronavirüse yenildi!

Koronavirüs tedavisi gören gazeteci Ahmet Kekeç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç, son yazısını 27 Ekim'de yazmıştı. Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç ise dün yaptığı açıklamada babasının durumunun ciddiyetini koruduğunu ve dua beklediklerini açıklamıştı.

Güncel / 14 Kasım 2020 Cumartesi 13:23
Ünlü gazeteci koronavirüse yenildi!

Koronavirüs tedavisi gören gazeteci Ahmet Kekeç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç, son yazısını 27 Ekim'de yazmıştı. Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç ise dün yaptığı açıklamada babasının durumunun ciddiyetini koruduğunu ve dua beklediklerini açıklamıştı.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. Vefat etmeden önce Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu.

Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.

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