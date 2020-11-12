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Kadir Şeker davasında flaş gelişme!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker’e verilen 12,5 yıllık hapis cezasını İstinaf Mahkemesine taşıdı. Başsavcılık, başvurusunda Kadir Şeker’e verilen haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanması gerektiğini belirtti. Karanın bozulması durumunda Kadir Şeker’in cezasının 10 yıla düşmesi bekleniyor.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 17:48
Kadir Şeker davasında flaş gelişme!

Konya'da 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker (20) boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker, yargılandığı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri de uygulanarak 12,5 yıla düşürülmüştü.

TAHRİK İNDİRİMİNİN EN ÜST SEVİYEDEN UYGULANMASI TALEP EDİLDİ

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, Şeker'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şeker'in alacağı cezada, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanması istendi. Ancak mahkeme Kadir Şeker'e verdiği cezada haksız tahrik indirimini en üst ya da en alt seviyeden kullanmadı. Mahkeme, haksız tahrikin sanıkta meydana getirdiği hiddet ve elemin derecesi de dikkate alınarak cezasından TCK'nın 29/1 maddesi gereğince indirim yaparak cezayı 15 yıla düşürmüştü.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İSTİNAF MAHKEMESİNE BAŞVURDU

Gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı kararla ilgili İstinaf Mahkemesine başvurdu. Başsavcılığın başvurusunda, Kadir Şeker'e verilecek cezanın Cumhuriyet Savcısının mütalaası doğrultusunda haksız tahrik indiriminin üst seviyeden uygulanması istendi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararın bozulması ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanması durumunda Kadir Şeker'e verilen ceza iyi hal hükümleri de uygulanarak 10 yıla düşecek.

Piri Reis

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