Dünyaca ünlü şarkıcı sahneleri bıraktı!

Mirror'ın haberine göre; Los Angeles'taki mahkemede şarkıcının avukatları Jamie ve Britney Spears'ın herhangi bir iş ilişkisinin olmadığını ve artık konuşmadıklarını söyledi.



Şarkıcının avukatı Samuel D. Ingham, Spears'ın kendisine defalarca babasından korktuğunu söylediğini aktardı.



Jamie Spears'ın avukatları iddiaları reddetti ve ayrıca şarkıcının babasının Spears'ın servetini artırdığını söyledi.



Britney Spears, babasının vasilikten alınmasını istiyor. Spears'ın zorla alıkonduğunu ve sosyal medyadan şifreli mesajlar gönderdiğini düşünen hayranlarıysa Free Britney (Britney'e özgürlük) hareketini başlatmıştı.



Jamie Spears, şarkıcının 2007'de yaşadığı çöküşün ardından mahkeme kararıyla Britney Spears'ın kariyerini ve kişisel yaşamını kontrol ediyor.



