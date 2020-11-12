Başkan Erdoğan müjdeleri arka arkaya verdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Kuruluşundan bugüne Aselsan'da yer alan, görev yapan, ülkemizin savunma sanayiine katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. 1975 tarihi, Kıbrıs Çıkarması'nın hemen ertesi yılıdır.Harekatın ardından Aselsan'ın faaliyete geçiriilmesiyle ülkemiz yeni bir döneme adım atmıştır.Aradan geçen yıllarda savunma sanayimizde arzu ettiğimiz hızda gelişme sağlanamamıştır. Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan biri savunma sanayiinin güçlendirilmesi oldu. 18 yılda savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye yolunda çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün Türk savunma sanayii, vakıf şirketlerinden özel sektöre, alt yüklenicilerden KOBİ'lere geniş bir ekosisteme sahiptir. Böylece 2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın proje geçirildi.Son 5 yılda 350 civarında yeni proje başlattık. Savunma sanayii projelerimizin bütçesini 5.5 milyar dolardan 60 milyar dolara yükselttik. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56'dan 1500'e ulaştı. 1 milyar olan cirosu 11 milyar doları yakaladı.Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi. Kara ve deniz araçlarında kendimizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse dünyanın ilk 3-4 ülkesi içerisindeyiz. Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir.Terörle mücadele operasyonlarımızı rahatça yapabiliyoruz, barış harekatlarını istediğimiz gibi yürütebiliyoruz. Geçmişin eksiklerini gidermekle ve bugünün hazırlıklarını yapmakla kalmıyor, geleceği de kucaklıyoruz. Gemilerinin savaş yönetimi mi? Geliştiriyoruz. İnsansız kara aracı mı? Üretiyoruz. Yapay zeka sistemleri mi? Çalışıyoruz.Son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle İHA'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada ambargo uyguladı. Biz ASELSAN'da yenilerini ürettik, İHA'larımıza taktık, yolumuza devam ettik. Aynı kameraların daha da iyisini yapmak için projeyi başlattık: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kurulan ASELSAN, bugün bir dünya şirketi olarak çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Haberleşme, radar, elektronik harf, güvenlik, silah ve füze savunma sistemleri, insansız otonom araçlar, platformlar, mühimmatlar, yeni nesil yapay zeka sistemleri, enerji, ulaştırma ve sağlık teknolojilerine kadar birçok başlık var. Küresel ölçekte birçok ilki başarmış patentli ürünler çıkararak ülkemizin gücünü kanıtlayan ASELSAN göğsümüzü kabartıyor. Geldiğimiz noktada ASELSAN alt yüklenicileri ve paydaşlarıyla beraber envanterdeki üretimlerin seri üretimlerine devam ederken güvenlik güçlerimize yeni sistemler kazanmayı da sürdürüyor. Bugün yeni sistemlerden birinin teslimini de gerçekleştiriyoruz. Karakulak yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi artık kullanıma hazırdır.Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır.Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı, 4 kere daha uzaya ulaştık.Detaylar gelecek...