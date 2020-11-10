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İngilizler'in Biden'a tebrik mesajında dikkat çeken detaylar!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD seçimlerini kazanan Joe Biden'ı tebrik etti ve bir mesaj yayınladı. İngiltere basını, Johnson'ın mesajının arka planında ise bir skandal olduğunu belirtti. Basında yer alan haberlerde, mesajın içerisinde "Trump" ve "ikinci dönem" ifadelerinin yer aldığı belirlendi.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 22:31
İngilizler'in Biden'a tebrik mesajında dikkat çeken detaylar!

ABD seçimlerini kazanıp ülkenin yeni Başbakanı olan Joe Biden'a bir tebrik de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Johnson'ın 7 Kasım'da Twitter hesabından görsel şeklinde paylaştığı kutlama mesajının renkleriyle oynanmasıyla iki ifade belirlendi.



'TEKNİK BİR HATA'

Başbakanlık sözcüsü, mesajda yer aldığı anlaşılan 'Trump' ve 'ikinci dönem' ifadelerinin 'teknik bir hatadan kaynaklandığını' belirtti. Sonuçlar henüz belli olmadan önce iki mesaj hazırlandığını söyleyen sözcü, 'Bu teknik hata, alternatif mesajın bazı kısımlarının görselin arka planına gömüldüğü anlamına geliyor' dedi.



7 KASIM'DA KAYBETMİŞTİ...

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Kasım'da seçimleri kaybettiği belirlenmişti. Associated Press haber ajansının verilerine göre; 3 Kasım'da gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'ni Demokrat aday Joe Biden kazandı. Biden, 290 seçici kurul delegesinin desteğini kazanmış durumda.

Donald Trump ise 214 delegede kaldı. ABD'de başkan olmak için 270 delege yetiyor. Fakat Trump seçimlerde hile yapıldığını öne sürüyor ve mağlubiyeti henüz kabul etmiş değil.

Johnson, mesajında Joe Biden'ı ABD Başkanı olarak seçilmesi, yardımcısı Kamala Harris'i de 'tarihi başarısı' dolayısıyla tebrik ettiğini belirterek, 'ABD en önemli müttefikimiz ve iklim değişikliğinden ticaret ve güvenliğe kadar ortak önceliklerimiz üzerinde birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' ifadesini kullanmıştı.



'BIDEN BREXİT NEDENİYLE JOHNSON'A MESAFELİ DURABİLİR' İDDİASI YER ALDI

ABD'de yönetimin değişmesiyle, Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasındaki olumlu havanın yerini başta ticaret anlaşması olmak üzere bazı konularda krizlere bırakacağı öngörülüyor. Brexit'e karşı olan tavrıyla bilinen Joe Biden'ın, Brexit'teki rolü nedeniyle Johnson'a mesafeli duracağı belirtiliyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda arasında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nı riske atmaması gerektiğini savunan İrlanda kökenli Biden, İngiltere ile ABD arasındaki olası bir ticaret anlaşmasında da bu hususa dikkat edeceğini vurguluyor.

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