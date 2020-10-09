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MSB duyurdu! Çok sayıda terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Terörle mücadele faaliyetlerine; başta Irak Kuzeyi olmak üzere yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam edilmektedir. İcra edilen başarılı operasyonlar neticesinde son 10 gün içerisinde 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir' denildi.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 18:28
MSB duyurdu! Çok sayıda terörist etkisiz!

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve doğrudan sivilleri hedef alarak savaş suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınadığımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Tüm imkânlarımızla, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

ErmenistanAzerbaycan

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