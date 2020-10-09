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Kritik zirveden ilk fotoğraf!

Rusya lideri Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'ya inen Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bir araya geldi.

Dünya / 09 Ekim 2020 Cuma 17:29
Kritik zirveden ilk fotoğraf!

Rusya lideri Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'ya inen Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in çağrısını kabul eden Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes müzakeresi için Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan masaya oturdu.



Karabağ'da çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den diplomasi adına önemli bir adım geldi. Putin, barış görüşmeleri için Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova'ya davet etti. Putin'in davetini her iki taraf da kabul etti.



Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Azerbaycanve Ermenistan liderleri ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, her iki bakanın bugün Moskova'da olacağı kaydedildi. Açıklamanın devamında, 'Rusya Devlet Başkanı, Karabağ'da tutukluların ve cenazelerin takası için ateşkes çağrısında bulunuyor' ifadeleri yer aldı.

'ERMENİSTAN BİZİM ÖNÜMÜZDE DİZ ÇÖKMÜŞTÜR, İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında kritik açıklamalarda bulundu. Aliyev açıklamalarında; Azerbaycan ordusunun bir bölgeyi daha işgalden kurtardığını belirtirken 'Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. ' ifadelerini kullandı. Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin 'Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız.' dedi.



ErmenistanAzerbaycan

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