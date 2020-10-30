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İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha!

İYİ Parti'de FETÖ skandallarının ardı arkası kesilmiyor... İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili iddialar tüm sıcaklığını korurken bu kez de İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in 2012 yılında atılan ve Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e methiyeler düzdüğü ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatandaşlara yaptığı skandal çağrı ortaya çıktı. Yaşanan tüm bu olaylar "İYİ Parti FETÖ'nün mi kontrolünde?" sorusunu akıllara getirdi.

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 00:02
İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha!

Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen FETÖ iddiaları ile çalkalanılıyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş Meral Akşener de Kavuncu'ya sahip çıkmıştı. Tüm bu yaşananlar İYİ Parti ve FETÖ arasındaki kirli ilişkileri deşifre ederken İYİ Parti'den ses getirecek bir hamle geldi.

BİR FETÖ SKANDALI DAHA!

Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddiaları ile sarsılan İYİ Parti'de yeni bir skandal daha patlak verdi.

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in 2012 yılında atılan ve Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e methiyeler düzdüğü bir tweeti ortaya çıktı.

FETÖ'YE METHİYELER: HUMEYNİ'NİN GELİŞİ HİÇ KALIR

İP'li Erdem'in 2012 yılında attığı tweette "Fethullah Hoca döndüğünde Havaalanına karşılamaya gidenlerin araba kuyrukları, İzmit'ten Edirne'den başlar. Humeyni'ni İran'a dönüşü hiç kalır" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in 15 Temmuz 2013 tarihinde FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilen kanlı darbe girişimiyle ilgili attığı bir başka tweet daha gün yüzüne çıktı.



DARBE GECESİ SKANDAL ÇAĞRI

Bahadır Erdem, hain darbe girişimi gecesi "Gençler ben CNN'den şu anda ayrıldım. Olay çok çok ciddi, evlerinize dönün. Lütfen evdeyseniz de çıkmayın. Yorum yapan tweetler falan atmayın" şeklinde skandal bir çağrı yaptı.






İYİ PARTİ FETÖ'NÜN MÜ KONTROLÜNDE?

2012 yılında Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'i karşılama hayali kurup methiyeler düzen ve 2016 yılındaki hain darbe girişimi gecesi de vatandaşlara FETÖ'cü ağzıyla çağı yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in bu skandallara rağmen sözde milliyetçi bir tabanı olan partide görev alması İYİ Parti FETÖ'nün mü kontrolünde sorusunu akıllara getirdi.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI!

AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas, İYİ Partili Bahadır Erdem'e "2012'de karşılama hayalleri kurup 15 Temmuz'da FETÖ'yü desteklemek" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. Arvas, Erdem'in FETÖ'yi öven tweetlerini paylaşıp "FETÖ'nün siyasi ayağı" olduklarına dikkat çekti.

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