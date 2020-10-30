Birleşmiş Milletler’den Fransa’ya karikatür tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve birçok Fransız yetkilinin İslam'a hakaretler yağdıran Charlie Hebdo dergisini savunmasına Birleşmiş Milletler'den (BM) de tepki geldi. BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, tüm dinlere ve inançlara karşılıklı saygı ve barış kültürünün teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Hz. Muhammed'i tasvir eden hicivli karikatürlerin tetiklediği artan gerilim ve hoşgörüsüzlük örneklerinden derin endişe duyduğunu ifade eden Moratinos, dinlere ve kutsal dini sembollere hakaretin nefret ve şiddeti kışkırtarak kutuplaşmaya ve toplumda kırılmaya neden olduğunu belirtti. Moratinos, şiddet eylemlerinin herhangi bir din, milliyet, medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.



Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan uygulamalarına kendi ülkesinden de tepkiler gelmeye devam ediyor.



'SİYASİ ÇIKAR' VURGUSU



Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız milletvekili Manon Aubry 'Irkçılar ve nefret duyan kişilerin önyargısı medya ve sağcı siyasetçiler tarafından hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı' değerlendirmesinde bulundu. Aubry, 'Laiklik, sabah, öğlen ve akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil' görüşünü paylaştı. Macron'a bir tepki de ekonomi profesörü Thomas Piketty'den geldi. Piketty, 'Siyasilerin çıkarları için terörü kullanmaları ahlaksızlıktır' dedi.



MACRON'A ELEŞTİRİ YAĞIYOR



Filistin: İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki marketlerde, Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı.

Karadağ: İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Müslümanların yeni bir İslam karşıtlığı dalgasıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak kaynağın Macron öncülüğündeki Fransa olduğunu söyledi.

Rusya: Müslümanları Dini Meclisi Başkanı Müftü Albir Krganov, Macron'un açıklamalarının 'zarar verici' olduğunu belirterek 'Bu siyaset, İslam'a karşı meydan okuma ve provokasyondur' dedi.

Irak: Kerkük kentinde, Macron ile bazı yöneticilerin Hz. Muhammed'i hedef alan tutumuna karşı tepki amacıyla konvoy düzenlendi.

Bosna Hersek: 'Selam ya Resulallah' etkinliğinde toplananlar, Fransa'ya tepki gösterdi.