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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 29 Ekim'de 'Atatürk' diyemedi!

Yeni CHP, her geçen gün çizgisini netleştiriyor. Cumhuriyet çizgisinden uzaklaşıp Kandil'in esareti altına giren CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yine Atatürk'ü es geçti.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 10:56
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 29 Ekim'de 'Atatürk' diyemedi!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Atatürk'ü anmamayı tercih etti.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımının altına takipçileri 'Mustafa Kemal Atatürk' yazarak Atatürk fotoğrafları ekleyerek tepkilerini gösterdiler.



Canan Kaftancıoğlu CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü söylediği 'Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum' sözleri çok konuşulmuştu.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını 'militer' bulan Kaftancıoğlu'nun, 'Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız' demeyi tercih ettiği de yakın zamanda basına yansımıştı.

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