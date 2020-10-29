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Balkabağı ile yapılan enfes yemekler!

Kışın en iyi lezzetlerinden olan Balkabağı ile yapılmış 3 leziz yemeği sizler için derledik.

Yaşam / 29 Ekim 2020 Perşembe 23:26
Balkabağı ile yapılan enfes yemekler!

Bal kabağı ile farklı lezzetler yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bal kabağı birçok yemek tarifi için mükemmel bir besindir. Çok yönlü dokusu, tatlı tadı ve aroması sayesinde dünyadaki pek çok şef tarafından tercih edilir. Ayrıca C vitamini ve likopen etkisiyle savaşan antioksidanlar bakımından da zengindir. Beta-karoten içeriği yüksek olduğu için göz sağlığımıza yardımcı olur, yağları yok eder ve kabızlığı önler. Eğer siz de bal kabağı ile neler yapacağınızı bilmiyorsanız, sizin için 3 farklı yemek tarifi paylaştık.

İşte bal kabağı ile yapılan 3 farklı yemek tarifi...

Bal kabağı çorbası

Bu tarifi aynı zamanda akşam yemeğinizde tercih edebileceğiniz hafif yemek kategorisine girer. Elinizde hali hazırda olacak malzemeleri kullanarak yapmak çok kolaydır. Kalori ve karbonhidrat oranı düşük olsa da yatmadan önce sizi tam olarak doyuracaktır.

Malzemeler:

-400 gr bal kabağı
-1 Adet soğan
-1 adet havuç
-2 adet patates
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-Tuz
-Karabiber, pul biber, zencefil, zencefil
-İsteğe göre zerdeçal veya adaçayı yaprağı

Nasıl yapılır?

-Bal kabağı, havuç, patates ve soğanı minik küpler şeklinde doğrayın.
-Hazırlandığınız sebzeleri çorba tencerenizde zeytinyağı ile 2 dakika kadar soteleyin.
-Ardından üzerlerine su ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.
-Son olarak tuz ve baharatlarını de ekleyerek ocağı kapatın ve biraz dinlenmesi için kenara alın.
-Çorbayı bir blender yardımıyla çekin ve pürüzsüz bir kıvama getirin.

Bal kabağı salatası

Bu tarifi geceleri hafif atıştırmalık yemek yerine tercih edebilirsiniz. Sadece tavuk olmadan da bu tarifi yapabilirsiniz.

Bal kabağı ile yapılan 3 farklı yemek tarifi
Malzemeler:

-45 gram küp doğranmış bal kabağı
-1 soğan
-240 gram kemiksiz tavuk eti
-1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu
-1 yemek kaşığı pekan cevizi
-60 gram karışık yeşillik
-40 gram kurutulmuş kızılcık

Sosu için;

-1 yemek kaşığı balzamik sirke
-2 tatlı kaşığı zeytinyağı
-Tuz
-Tarçın
-Karabiber

Nasıl yapılır?

-Sosu için, balzamik sirke, zeytinyağı, tarçın, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın.
-Küp doğranmış bal kabağı ve iri doğradığınız soğanları sosa ilave edip karıştırın.
-Karışımın fazla sosunu süzüp bir döküm tencereye alın. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında 5-6 dakika pişirin.
-Kalan sosu bir fırça yardımıyla kuşbaşı tavuk etlerinin üzerine sürün. Tavuk etlerini iki santim kalınlığında doğrayıp fırındaki sebzelerin yanına ilave edin.
-Tavuk etleri ve sebzeler tamamen yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 18-20 dakika pişirmeye devam edin.
-Tavuk etli sebzeleri fırından alın. Üzerlerine akçaağaç şurubu sürüp pekan cevizi serpin.
-Tekrar fırına verip 3-4 dakika daha pişirin ve fırından alın. İri doğradığınız karışık yeşillikler ve kurutulmuş kızılcığı bir servis tabağına alın.
-Tavuk etli sebzeleri yeşilliklerin üzerine ilave edin. Kalan sirkeli sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

Bal kabağı spagetti

Bu tarifte, bal kabağına spagetti şekli vermek için özel bir araç kullanmanız gerekir. Spiraler olarak adlandırılan bu aparatı, gastronomide uzmanlaşmış dükkanlar gibi pek çok yerden satın alabilirsiniz.

Bal kabağı ile yapılan 3 farklı yemek tarifi
Malzemeler

-Yarım küçük bal kabağı
-Yarım bardak mantar
-4 diş sarımsak
-1 çorba kaşığı biber
-2 yemek kaşığı tuz
-Yarım yemek kaşığı kekik
-1 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-İlk olarak, bal kabağının kabuğunu soyun, yıkayın ve ikiye bölün.
-Sonra bal kabağını spagetti gibi biçimlendirmek için spirali kullanın.
-Ardından, bal kabağı spirallerini ve mantarlarını orta ateşte tavada sote edin. Bu yaklaşık 10 dakika sürer.
-Sonra, malzemeleri birer birer ekleyin ve aromaların güzelce karışması için iyice karıştırın.
-Son olarak, ocağın altını kapatın, soğumaya bırakın.

Kaynak: Yemek.com

Zerdeçal

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