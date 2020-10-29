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Ayşenur Arslan: Türkiye Fransa'ya ses çıkarmamalı

Hz. Muhammed'e hakaret ve İslam karşıtlığında bulunan Macron'a protesto için boykot çağrısına, Halk TV'den Ayşenur Arslan olumlu yaklaşmadı.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 10:11
Ayşenur Arslan: Türkiye Fransa'ya ses çıkarmamalı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları ile Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılandı.

Macron'a tepki olarak, Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas gibi birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da "Şimdi ben, buradan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." ifadeleriyle boykot çağrısında bulundu.

AYŞENUR ARSLAN BOYKOTA KARŞI
Halk TV'de de dün Ayşenur Arslan'ın programında gündem, Türkiye-Macron gerilimiydi...

Arslan, Cumuhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'ya boykot çağrısını eleştirdi.

Ayşenur Arslan, Hz Muhammed'e (SAV) hakaret eden Fransız dergisine, İslam aleminden ses çıkartan tek ülkenin Türkiye olduğunu, ekonomik sıkıntı yaşamamak için tepki verilmemesini istedi.

"BUNU NASIL GÖZE ALIYORSUNUZ"
Arslan, hakaret karikatürleri sonrası boykot çağrısına "O karikatürler her şey çok çirkin olabilir. Ama siz bunun karşılığında İslam aleminden ses çıkartan tek ülke olup ekonominizi daha da sıkıntıya sokmayı nasıl göze alıyorsunuz canım, nasıl göze alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

FilistinFransaKuveytSudanCezayir

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