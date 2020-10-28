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AK Parti temelini attı, ilerletti, CHP sahiplendi

AK Partili Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken sosyal medya hesabından AK Partili İBB’nin temelini attığı, test sürüşünü 19 Mart 2019’da yaptığı Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın fotoğraflarını paylaştı. Bugün açılışı yapılacak olan metro hattının iki yıla yakın önce ilk test sürüşünün yapıldığını bu fotoğraf kareleriyle belirten Köken, böylece CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bu projenin AK Parti’nin projesi olduğunu ve temelini AK Partili İBB’nin attığını hatırlattı.

Siyaset / 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:04
AK Parti temelini attı, ilerletti, CHP sahiplendi

AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan ve yapımına devam eden Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın ilk etabı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın 'Araç Sürüş Testi' 19 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Aradan yaklaşık iki yıl geçtikten sonra CHP'li Ekrem İmamoğlu bu metro hattının kendi projesi olarak sunarak 'Tamamladık' dedi.



YİNE AK PARTİ PROJESİ YİNE CHP SAHİPLENDİ

AK Partili Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sosyal medya hesabından Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın 19 Mart 2019 tarihine ait 'Araç Sürüş Testi'nin fotoğrafları paylaşarak yaptıkları test sürüşünü hatırlattı. Bu fotoğraf karelerinde birçok AK Partili belediye başkanının yanı sıra AK Partili İBB Başkanı Mevlüt Uysal'da Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın ilk etap test sürüşünde yer aldığı görülüyor.



19 MART 2019'DA İLK TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Ayrıca Deniz Köken Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı için Twitter hesabından şunları söyledi: '19 Mart 2019'da test sürüşlerine katıldığım Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı bugün açılıyor. Alibeyköy, Çırçır, Veysel Karani ve Yeşilpınar duraklarıyla ilçemizin ulaşım ağı daha da genişleyecek. Emeği geçen herkese teşekkürler, şehrimize ve Eyüpsultan'a hayırlı olsun!'

Mevlüt Uysal

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