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Kanada'dan skandal SİHA açıklaması!

Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar SİHA'ların Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenileri darmadağın etmesini hazmedemeyen Kanada skandal bir karara daha imza attı. Kanadalı şirketin Karabağ'daki çatışmaları gerekçe göstererek Bayraktar SİHA'larda kullanılan motorlarının sevkiyatını durdurduğu iddia edildi.

Dünya / 26 Ekim 2020 Pazartesi 18:04
Kanada'dan skandal SİHA açıklaması!

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Türk SİHA'larının da desteğiyle işgalci Ermenistan güçlerine darbe üstüne darbe vuran kahraman Azerbaycan ordusu ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Cephede darmadağın olan Ermeni güçleri Türk SİHA'ları karşısında adeta çaresiz kaldı.

Öte yandan Ermenilerin SİHA'lar ile vurulmasını hazmedemeyen Kanadalı Bombardier Recreational Products (BPR) şirketinin Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'larının kendi motorlarıyla donatıldığına dair haberler üzerine bu motorların sevkiyatını durdurduğu ileri sürüldü.

Şirket, geçen hafta Avusturyalı iştiraki Rotax tarafından üretilen motorların bazılarının Bayraktar TB2 SİHA'larında kullanıldığını öğrendiğini ifade etti.

BPR Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Martin Langelier, 'Kısa süre önce Rotax motorlarının askeri İHA'larda kullanıldığından haberdar olduk ve derhal kapsamlı bir soruşturma başlattık. Bununla birlikte motorları amaçları dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık' dedi.

Langelier, Rotax'taki tüm motorların yalnızca sivil amaçlar için üretildiğini ve sertifikalandırıldığını sözlerine ekledi.

ErmenistanAzerbaycan

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