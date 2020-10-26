İstanbul'a koronavirüs kısıtlaması mı geliyor?

Vakaların tüm Türkiye'de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı.



Bazı illerde çocuk parkları kapatılıp, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirilirken, semt pazarlarına girmelerine de günün belli saatlerinde izin veriliyor.



Bu sınırlamaların denetlenmesi için pazar timleri, park timleri gibi ekipler oluşturuldu.



'İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI'



Bakan Koca, yaptığı açıklamada İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına Ankara'nın da 5 katına ulaştığını ifade etti.



Koca, 'Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin' açıklaması yaptı.



KRİTİK TOPLANTI BUGÜN!



Koronavirüs salgınında son günlerde bir tırmanış söz konusu. Bu kapsamda en fazla vakanın görüldüğü kent olan İstanbul. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından Koca, 5 gün boyunca İstanbul'da izlenimlerde ve ziyaretlerde bulunacağını açıklamıştı.



İSTANBUL'DA KISITLAMA OLACAK MI?



Koca, bugün 14:30'da İstanbul Valiliği'ni ziyaret edecek. Valilikte gerçekleşecek olan toplantıya 39 ilçenin belediye başkanları katılacak. Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir basın açıklaması yapması bekleniyor.



25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 25 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.



BİR İLDE DAHA SOKAKTA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentler arasında saydığı Kahramanmaraş'ta, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplanan mecliste yeni kararlar alındı. Buna göre meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.



EV ZİYARETLERİ YASAKLANDI



Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerinin yasaklandığı bildirildi.



Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

