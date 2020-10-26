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Ermenistan insani ateşkes ihlali yaptı!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan ateşkes 3'üncü kez ihlal edildi. Dün anlaşmaya varılan ateşkesin başladığı 08:00’den, 5 dakika geçmesinin ardından Tatar kenti ve bölgesinde bulunan köyler Ermeniler tarafından bombalandı.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:09
Ermenistan insani ateşkes ihlali yaptı!

Dün gece ABD'den gelen son dakika haberiyle Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Ancak Azerbaycan Savunma Bakanlığı ateşkesin başladığı anda Ermenistan tarafından yine ihlal edildiğini açıkladı.

Tatar kenti ve çevresini bombaladılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı şöyle açıkladı: '26 Ekim saat 08.00'de, yeni insani ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermeni silahlı kuvvetleri, varılan anlaşmayı bir kez daha fena halde ihlal etti. Ermenistan, Tatar kentini ve bölgesinde bulunan köylerini bombaladı.'

ErmenistanAzerbaycan

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