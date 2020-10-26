USD (Alış - Satış) : 8,03 - 8,04 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

CHP'ye yine AYM yolunda! Enis Berberoğlu için başvuru!

Milletvekilli düşürülen Enis Berberoğlu hakkında AYM’nin hak ihlali kararının ardından dosya en son İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Mahkeme de dosyayı ihlalin giderilmesinde yetkili yerin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi olduğuna karar vererek, dosyayı 14. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 18:30
CHP'ye yine AYM yolunda! Enis Berberoğlu için başvuru!

MİT Tırlarının durdurulması ile ilgili belgeleri Cumhuriyet Gazetesi'ne sızdıran, Enis Berberoğlu için CHP bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tuttu. 

Berberoğlu dosyası iki mahkemenin de doğrudan AYM kararı uygulamaması nedeniyle ortada kalınca, avukat Murat Ergün ve Yiğit Acar da müvekkili adına AYM'ye başvurarak, Anayasa'nın 3 maddesinin ihlal edildiği yönünde dilekçe verdi.

Bu gelişmeler üzerine, CHP, Enis Berberoğlu için yerel mahkemenin AYM kararını uygulamamasını AYM'ye taşıdı.

MECLİS'TE BULUNMA GÖREVİNDE OLMASI GEREKEN KİŞİ..

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Murat Ergün şöyle konuştu:

'Her iki mahkeme hangimiz daha çok hukuka aykırı davranabiliriz diye yarıştılar ve ipi birlikte göğüslediler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın uygulanabilir olması açısından bütün ülkenin çıkarları noktasında bu başvuruyu yaptık. Başvurumuzu yarım saat önce AYM'ye teslim ettik. İvedilikle bir başvuru talebinde bulunduk. Çünkü geçen her gün, her saat şu an milletvekili olarak Meclis'te bulunma görevinde olması gereken kişinin haklarının gaspı anlamına gelmektedir.

Bütün hukuk devletlerinde milleti bir arada tutan harç anayasadır. Eğer anayasamız yoksa biz bir arada huzur içinde yaşayan bir millet olmaktan çıkacağız. Bugün yapılan budur. Biz keyfi uygulamalar karşısında ikinci kez AYM'ye başvurmak zorunda kaldık. Anayasa mahkemesinin kararının tanınmaması Türkiye'yi kabile devletine götürür.

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Türkiye'de kimsenin AYM'nin meşruiyetini sorgulamaya/sorgulatmaya hakkı yoktur. Bu devletin varoluşuna konulan dinamittir. Bu çocuk oyuncağı değildir. AYM'nin kararını tanımamak keyfen yapılacak bir iş değildir. İç hukuk yoluyla bu işin çözülmesi için sonuna kadar gideceğiz. İkinci başvuru sonucunda çıkacak kararın ilgili tüm makamlar tarafından herkesin ne yaptığının farkında olarak davranacağına ve ülkeyi çıkmaza sokmayacağına inanıyorum.'

MilletvekiliMurat Ergün

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement