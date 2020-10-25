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Meteorolojiden o bölgelere kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Ekim verilerine göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Güncel / 25 Ekim 2020 Pazar 10:39
Meteorolojiden o bölgelere kritik uyarı!

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

25 EKİM YURTTA HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 29
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
Samsun: Az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28

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