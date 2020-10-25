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Karadeniz'deki doğal gazın değeri belli oldu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Karadeniz'deki rezervin ekonomik olarak karşılığı tam 80 milyar dolar. Bu bizi hem masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelede çok büyük bir avantaj sağlayacak" dedi.

Ekonomi / 25 Ekim 2020 Pazar 21:15
Karadeniz'deki doğal gazın değeri belli oldu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Sahası'nda keşfettiği doğal gaz rezervine ilişkin açıklamalarda bulundu. Keşfedilen rezervin ekonomik karşılığının 80 milyar dolar olduğunu belirten Şahin, 'Bu bizi hem masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelede çok büyük bir avantaj sağlayacak.' ifadelerini kullandı.

REZERV 2011–2019 YILLARI ARASINDA ÜLKEMİZDE TÜKETİLEN TOPLAM DOĞAL GAZ KADAR

Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesinde bulunan 405 milyar m3 hacmindeki rezervin yaklaşık olarak 2011–2019 yılları arasında ülkemizde tüketilen toplam doğal gaz kadar olduğu öğrenildi.

10 YILLIK DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI

Ülkemizde; 2010 yılında 37.411 m3, 2011 yılında 43.697 m3, 2012 yılında 45.242 m3, 2013 yılında 45.918 m3, 2014 yılında 48.717 m3, 2015 yılında 47.999 m3, 2016 yılında 46.480 m3, 2017 yılında 53.857 m3, 2018 yılında 49.204 m3 ve 2019 yılında 45.286 m3 doğal gaz kullanıldığı öğrenildi.

Türkiye'de 10 yıllık doğal gaz tüketimin miktarının ortalamasının 46.381 m3 olduğu ifade edildi.

9 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK MİKTAR

10 yıllık doğal gaz tüketim ortalamasına göre değerlendirildiğinde keşfedilen rezervin ülkemizin yaklaşık 9 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu ifade edildi.

REZERVİN EKONOMİK DEĞERİ YAKLAŞIK 80 MİLYAR DOLAR

Rezervin ekonomik değeri yaklaşık 80 milyar dolar olduğu, gelecek dönemde fiyat artışlarını rezerv değerini yukarıya çekeceği öğrenildi. Doğalgaz rezervinin 2023 yılında kullanıma sunulması planlanıyor.

Ak PartiFatih Şahin

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