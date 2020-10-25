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İHA gördü OĞUZLAR çembere aldı FATİHLER vurdu

O teröristlerden biri Elebaşı Duran Kalkan'ın eski koruması olan Suriyeli çıktı. Kandil öldüklerini 5 ay sonra itiraf etti.

Güncel / 25 Ekim 2020 Pazar 10:07
İHA gördü OĞUZLAR çembere aldı FATİHLER vurdu

Hakkari'nin Aksu köyü yakınlarında 14 Haziran günü düzenlenen opersyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen eylem hazırlığındaki PKK terör örgütü üyelerinin Suriye'li Kandil mazlum Kod adlı (Dersim Ahme ) ve Kendal Umut kod adlı Van'lı Kendal Abi olduğu belirlendi.

Terör örgütü 2 teröristtin ölümünü aylar sonra itiraf etti. İşte o operasyonun ayrıntıları

Hakkari'nin Aksu köyü kırsalında 2 teröristtin kendince eylem hazırlığında olduğu istihbarı üzerine Hakkaril İl jandarma komutanlığına bağlı FATİHLER adlı Jandarma Özel Harekat timleri ile Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Oğuzlar adlı Jandarma özel harekat timleri ortaklaşa operasyona çıktı.



İnsansız Hava aracı İHA'nın havadan destek verdiği arazi arama tarama faaliyeti sırasında 14 haziran günü sabah saatlerinde 2 teröristtin görüntüsü alındı.



OĞUZLAR ÇEMBERE ALDI
Teröristlerin görüldüğü bölgeye yakın olan Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Oğuzlar adlı Jandarma özel harekat timleri teröristlerin kaçış noktalarını çember altına aldı.



Hakkaril İl jandarma komutanlığına bağlı FATİHLER adlı Jandarma Özel Harekat timlerinin bölgeye gelmesiyle yaşanan sıcak çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Suriye uyruklu olan Kandil mazlum Kod adlı (Dersim Ahme ) nın 5 yıl önce örğüte suriyedeki YPG saflarından katıldığı ve Kandil'de bulunduğu dönemde Örğütün elebaşlarından Abbas Kod adlı Duran Kalkanın yakın korumalığını yaptığı belirlendi.

Van'lı olan Kendal Umut kod adlı Kendal Abi adlı BTÖ mensubunun ise 4 yıl önce katıldığı belirlendi.

Suriye

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