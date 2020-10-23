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Eski HDP'li vekil Demir Çelik'in terörist oğlunun üzerinden çıktı

Terör örgütünün Amanos yapılanması kararlı operasyonlarla çöktü. 80 ila 130 teröristin barındığı bölgeye, Afrin kapısı kapatılınca da takviye kesildi. Mehmetçik, kalan 2 teröristin peşinde. Geçmiş yıllarda 80 ile 130 arasında değişen terörist grubun barındığı alanda üst üste düzenlenen operasyonlarla birlikte büyük darbe aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 09:20
Eski HDP'li vekil Demir Çelik'in terörist oğlunun üzerinden çıktı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeybatısından Türkiye'ye sızma kapısı olan Hatay Amanos kapısı, Türkiye'nin kararlı adımlarıyla kapatıldı. Afrin üzerinden, Hatay'daki Amanos Dağları yoluyla ülke sınırlarına giren terör örgütü, Zeytin Dalı harekâtıyla Afrin'den temizlenince, bölgede hareket alanını kaybetti. Geçmiş yıllarda 80 ile 130 arasında değişen terörist grubun barındığı alanda üst üste düzenlenen operasyonlarla birlikte büyük darbe aldı. Geçtiğimiz aylarda 11 teröristin kaldığı tespit edilirken, 22 Ağustos'ta düzenlenen SİHA destekli operasyonda, üçü de 500 bin liralık "Gri" listede aranan Şefik Körman, Cihan Erbaş, Serhat Aykul silahlarıyla ölü ele geçirildi. Teröristlerin aynı zamanda Hatay kırsalında orman yangını başta olmak üzere sabotaj arayışı içerisinde oldukları belirlendi.

GERİYE 2 TERÖRİST KALDI
Yangından 9 gün sonra, 18 Ekim'de düzenlenen Yıldırım-5 operasyonunda da Dörtyol- Islahiye Özel güç grubu adıyla bilinen suikast ve sabotaj timindeki 4 terörist daha ölü ele geçirildi. Önceki günkü son operasyonda ise eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in oğlu Savaş Çelik sağ yakalanırken, bir terörist daha öldürüldü. Terörist Çelik'in, orman yangınlarıyla ilgili sorgusu sürerken, bölgede sadece 2 terörist kaldı. Çelik'in verdiği bilgiler ve üzerlerinde ele geçen dokümanların incelenmesiyle ise Amanoslar'da sadece 2 terörist kaldığı anlaşıldı. Güvenlik güçleri, bu 2 teröristi de etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.

ÖLDÜRÜLEN O TERÖRİST 4 GENÇ KIZIN KATİLİ ÇIKTI
Amanoslar'da yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin 3 milyon lira ödüllü mavi listede aranan "Dilşer" kod adlı Hüseyin Acar olduğu ortaya çıktı. 20 Eylül 2011'de Siirt merkezde sivil aracı tarayan terörist, Nergiz Evin (22), Zeynep Evin (31), Nurcan Olgaç ve Kevser Çekin'i (20) katletmişti. Acar, 18 Ekim'de düzenlenen nokta operasyonla 3 teröristle birlikte ölü ele geçirilmişti. Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MilletvekiliDemir ÇelikSuriye

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