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Rahmi Koç'un sağlık durumu açıklandı!

Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, tedbir amaçlı gözlem altına alınmıştı. Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin yapılan son dakika açıklamasında taburcu olacağı tarih de verildi. İşte ayrıntılar ve Koç'un son durumu...

Genel / 21 Ekim 2020 Çarşamba 17:26
Rahmi Koç'un sağlık durumu açıklandı!

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve risk grubunda olduğu için takip amacıyla hastaneye kaldırılan KOÇ Holding Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Amerikan Hastanesi'nden gelen açıklamada Koç'un son durumu ve taburcu edilmesi için planlanan tarih aktarıldı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç'un 9 Ekim'de 90. yaşını kutlamasının ardından Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Koç, ileri yaşı nedeniyle tedbir amaçlı sıkı takip edilmek üzere Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.

RAHMİ KOÇ'UN SAĞLIK DURUMU İYİ

Amerikan Hastanesi'nden 18 Ekim'de yapılan açıklamada; "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur. Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir" denilmişti.

CUMARTESİ TABURCU OLACAK

Rahmi Koç'un sağlık durumunun son derece iyi olduğu, kaldığı odanın etrafında balkonunda spor yaptığı, cumartesi günü ise taburcu olmasının planlandığı öğrenildi.


Rahmi Koç

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