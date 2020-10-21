Rahmi Koç'un sağlık durumu açıklandı!

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve risk grubunda olduğu için takip amacıyla hastaneye kaldırılan KOÇ Holding Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Amerikan Hastanesi'nden gelen açıklamada Koç'un son durumu ve taburcu edilmesi için planlanan tarih aktarıldı.



KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF



Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç'un 9 Ekim'de 90. yaşını kutlamasının ardından Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Koç, ileri yaşı nedeniyle tedbir amaçlı sıkı takip edilmek üzere Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.



RAHMİ KOÇ'UN SAĞLIK DURUMU İYİ



Amerikan Hastanesi'nden 18 Ekim'de yapılan açıklamada; "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur. Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir" denilmişti.



CUMARTESİ TABURCU OLACAK



Rahmi Koç'un sağlık durumunun son derece iyi olduğu, kaldığı odanın etrafında balkonunda spor yaptığı, cumartesi günü ise taburcu olmasının planlandığı öğrenildi.





