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Azerbaycan duyurdu: 400 askerin olduğu tabur imha edildi!

Dağlık Karabağ savaşı yirmi beşinci gününe girerken, Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha edildi. Rus TASS ajansı ise hezimete uğrayan Ermenistan tarafındaki flaş gelişmeyi duyurdu. Son dakika haberine göre ise, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Dünya / 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:21
Azerbaycan duyurdu: 400 askerin olduğu tabur imha edildi!

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ savaşı yirmi beşinci gününe girerken, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.

Operasyon kapsamında çok sayıda bölge işgalden kurtarılırken, Ermenistan ordusu da ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha etti. Görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Saldırının yapıldığı bölgelerden Gubadlı'ya yürüme mesafesinin 1-2 saat olduğu belirtilirken, bölgenin her an Azerbaycan ordusunun kontrolüne girebileceği ifade edildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ RUSYA'YA GİTTİ

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Karabağ savaşı başladığından beri üçüncü kez Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Anna Naghdalyan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın 'kısa bir ziyaret' için Rusya'ya geldiğini söyledi.

Öte yandan Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Rus TASS haber ajansına verdikleri ve Salı günü basına yansıyan mülakatlarında, Dağlık Karabağ'da barış müzakerelerine başlamak için hazır olduklarını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Minsk Grubu tarafından belirlenen temel prensipleri kabul etmesi halinde çatışmayı durdurmaya hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azeri ordusunun Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırı noktalarına ateş açtığını açıkladı. Bakanlık'tan ilerleyen saatlerde yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Terter ve Ağdam bölgelerine saldırı düzenlediği açıklandı.

Ermenistan şimdiye kadar 710 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, Ermenistan'ın açtığı ateş sonucunda 61 sivilin öldüğü ve 291 sivilin yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zangilan şehri ve bölgenin 6 köyü ile Fuzuli, Cebrayil ve Hocavend bölgelerine bağlı 18 köyün ele geçirildiğini açıkladı.

ErmenistanAzerbaycanFuzuli

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