"Artık İstanbullu değil Gallerliyim"

Gezi Parkı eylemlerinde en ön safta provokasyon yapan ve yargılanan Memet Ali Alabora, yedi yıl önce firar ederek başka bir ülkeye yerleşmişti. Türkiye’den ayrılışını anlatan Alabora, yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalıştığını söyledi. Kendisini hep İstanbullu olarak görmesine rağmen aradan geçen 7 yılda birçok şeyin değiştiğini belirten Alabora, "Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Gallerliyim" dedi.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılanan oyuncu ve tiyatrocu Memet Ali Alabora, 7 yıl önce Galler'e yerleşti.
'18 saat çalışıyorum'
Alabora, 7 yıldır yurt dışında geçirdiği süre boyunca birçok kez Türkiye'ye dönmek istediğini ancak riskli gördüğü için dönemediğini, Galler'de yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalıştığını söyledi.
'Artık buralı oldum'
Kedisini hep İstanbullu olarak tanımladığını belirten oyuncu, 'Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Cardiffliyim, Gallerliyim. Buranın kültür, siyasi ve sosyal hayatı içerisinde var olan ve etkisini olan biriyim. İstanbullu ve Türkiyeli olduğum kadar buralı da hissediyorum hatta şu an daha çok hissediyorum' ifadelerini kullandı.