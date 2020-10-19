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Gözler kritik kabine toplantısında!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yarın toplanacak. Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda öncelikle olarak Azerbaycan-Ermenistan gerilimi masaya yatırılacak.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 19:22
Gözler kritik kabine toplantısında!

Türkiye'de gözler yarın gerçekleşecek olan kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi, Doğu Akdeniz'deki gerilim, koronavirüs ile mücadeledeki son durum ele alınacak.

Toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele de ele alınacak.

Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başladı. Seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının gündeminde.

Karabağ'daki son durumun da ele alınacağı toplantıda, Azerbaycan ordusu'nun Ermenistan'a karşı mücadelesi de toplantıda değerlendirilecek.

ErmenistanAzerbaycanKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiRecep Tayyip Erdoğan

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